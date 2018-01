Parteien

Grüne bekräftigen Willen zum Mitregieren

Die Grünen in Bayern haben ihren Willen zum Mitregieren nach der Landtagswahl bekräftigt. „Wir wollen in die Regierung, das ist unser klares Ziel“, sagte Fraktionschef Ludwig Hartmann zum Abschluss der Klausurtagung der Landtagsabgeordneten am Freitag in Bayreuth. Die Messlatte liege bei Inhalten wie Klimaschutz, „giftfreie Landwirtschaft“ und Stopp des Flächenfraßes.