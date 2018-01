Landtagswahl Grüne nehmen CSU und SPD ins Visier Das Volksbegehren gegen Flächenfraß zielt auf die Regierungspartei. Mit der SPD konkurriert man um Platz 2 in der Wählergunst

Von Christine Schröpf, MZ

Katharina Schulze, designierte Spitzenkandidatin der Grünen bei der Landtagswahl

Bayreuth.In Umfragen zur Landtagswahl rangieren die bayerischen Grünen mit 14 Prozent im Umfragehoch. Das geplante Volksbegehren gegen Flächenfraß hat mit 46 000 Unterstützer-Unterschriften zudem gerade die erste Hürde genommen – eine Größenordnung, die in etwa der Resonanz beim erfolgreichen Volksentscheid für den Nichtraucherschutz entspricht. Das sorgt für positive Grundstimmung bei der Winterklausur der Grünen-Landtagsfraktion. „Eine schöne Begleitmusik“, sagt der Regensburger Abgeordnete Jürgen Mistol. Bei der Klausur werden Kernforderungen für das Landtagswahljahr festgezurrt. Dazu zählt, dass es künftig im bayerischen Kabinett nach dem Vorbild von Schleswig-Holstein ein eigenes Digitalisierungsministerium geben soll. „Für uns ist wichtig, dass alle Menschen die Chancen der Digitalisierung nutzen können. Es kann nicht sein, dass man nur in der großen Stadt schnelles Internet hat“, sagt Fraktionschefin Katharina Schulze. „Digitalisierung in Bayern funktioniert auf politischer Ebene bislang nach dem Buchbinder-Wanninger-Prinzip“, kritisiert Co-Fraktionschef Ludwig Hartmann. „Jedes Ministerium kümmert sich ein bisschen, im Zweifel ist dann aber niemand wirklich zuständig.“

Im aktuellen Bayerntrend zur Landtagswahl liegen die Grünen in der Wählergunst noch auf Platz 2.

Zum grünen Digitalisierungplan gehört, dass an den Schulen das Handyverbot fällt. „In der Schule einen handyfreien Raum vorzuhalten, entspricht nicht der Realität“, sagt Mistol. Im gleichen Zug soll allerdings die Medienkompetenz der Schüler gestärkt werden – unter anderem in einem neuen Fach „Digitalkunde“. Denn Mistol geht es nicht darum, dass Schüler das Handy zum Spielen oder zum Ablenken vom Unterricht benutzen.

Die Grünen gehen selbstbewusst ins Landtagswahljahr. Schulze hat der SPD gerade einen Kampf um Platz 2 in der Wählergunst angekündigt. Die beiden Parteien trennen nur noch zwei Prozent. „Ich sehe das sportlich, wie beim Handball. Es entscheidet sich auf dem Platz“, sagt sie. Mit dem Volksbegehren gegen Flächenfraß, das die „Betonflut“ auf fünf Hektar pro Tag begrenzen soll, setzen die Grünen wiederum gerade die CSU unter Druck. Aktuell werden 13 Hektar Bayern pro Tag verbraucht – das entspricht 18 Fußballfeldern. Im Jahr ergibt es eine Fläche so groß wie der Ammersee, sagt der Initiatorenkreis, zu denen auch die ÖDP und die Bauernorganisation AbL gehört.

„Sie haben Angst, es sich mit den Bürgern zu verscherzen, verlieren aber dadurch ihren roten Faden.“ Der Regensburger Grünen-Abgeordnete Jürgen Mistol über die CSU



CSU-Spitzenkandidat Markus Söder, als Heimatminister auch zuständig für Landesplanung, hatte kürzlich darauf verwiesen, dass nur sechs Prozent der Flächen im Freistaat versiegelt seien. „Wenn am Ende der Bürgermeister nur noch das vollzieht, was die Grüne Landtagsfraktion beschlossen hat, dann ist das nicht mehr Demokratie“, sagte er im Interview mit der Mittelbayerischen Zeitung. Schulze kontert kühl. Da belle ganz offenbar ein „getroffener Hund“. Mistol sieht bei der CSU, die aktuell in Umfragen bei 40 Prozent liegt, insgesamt Anzeichen von Panik. „Sie haben Angst, es sich mit den Bürgern zu verscherzen, verlieren aber dadurch ihren roten Faden.“

