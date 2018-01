Parteien Grüne und Freie Wähler beenden Klausuren zur Landtagswahl Mit programmatischen Weichenstellungen für die Landtagswahl am 14. Oktober enden heute die Fraktionsklausuren von Grünen und Freien Wählern. Beide Parteien hoffen für die neue Legislaturperiode auf eine Regierungsbeteiligung, da die CSU derzeit in Umfragen weit von der Verteidigung ihrer absoluten Mehrheit entfernt ist. Diese wird erst in der kommenden Woche in Kloster Banz (Oberfranken) in Klausur gehen, zeitgleich zur SPD, die sich im Kloster Irsee (Allgäu) trifft.

Mail an die Redaktion Eine Brille liegt bei der Klausur von Bündnis 90/ Die Grünen vor dem Logo. Foto: S. Gollnow/Archiv

Bayreuth.Beim dreitägigen Treffen der Grünen in Bayreuth stand das Thema Digitalisierung im Mittelpunkt. Um 10.30 Uhr will die Fraktion bei einer Pressekonferenz über die Ergebnisse ihrer Klausur berichten, bereits zum Auftakt am Mittwoch hatten die Abgeordneten sich in einem Grundsatzpapier für die Errichtung eines eigenständigen Digitalisierungsministeriums und die Einführung des Schulfachs Digitalkunde ausgesprochen.

Bei den Freien Wählern in Neuburg an der Donau lag der Fokus in den drei Tagen gleich auf mehreren Themen - darunter auch die schon lange von ihnen geforderte Abschaffung der Straßenausbaubeiträge sowie die Einführung kostenfreier Kitaplätze. Erstere dürften im Wahlkampf aber wohl keine große Rolle mehr spielen, da die von der CSU gestellte Staatsregierung die Gebührenanteile für Bürger bei der Verbesserung oder Erneuerung von Ortsstraßen einkassieren will. Für 11.30 Uhr haben die Freien Wähler zur Pressekonferenz geladen.