Parteien Grüne: Zuschuss für Jobtickets bei Staatsbediensteten Die Landtags-Grünen wollen die rund 300 000 Beschäftigten des Freistaats mit einem Zuschuss für Jobtickets zum Umstieg auf Bus und Bahn animieren. Die Beamten und Angestellten sollen eine Zuzahlung von 25 Euro pro Monat bekommen, fordert die Fraktion in Anträgen für die anstehenden Haushaltsberatungen im Landtag. Damit könne ein deutlicher Anreiz zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel geschaffen werden, so das Argument. Im Nachtragshaushalt für 2018 sollen dafür in einem ersten Schritt 7,5 Millionen Euro bereitgestellt werden.

Mail an die Redaktion Markus Ganserer (Die Grüne) lächelt in die Kamera. Foto: Andreas Gebert/Archiv

München.„Der Staat als Arbeitgeber muss bei der umweltfreundlichen Mobilität eine Vorreiterrolle einnehmen“, forderte der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Markus Ganserer, am Freitag. Denn neben positiven Effekten für Klimaschutz und Luftreinhaltung habe so eine Initiative vor allem „enorme Vorbildwirkung“. Und die Maßnahme könne „imagefördernd für den Arbeitgeber Staat“ wirken, argumentierte er.

Die Grünen zitierten Angaben des Statistischen Landesamts, wonach fast 69 Prozent der Erwerbstätigen in Bayern mit dem Auto zur Arbeit fahren. 16 Prozent gehen zu Fuß oder fahren mit dem Fahrrad, und nur 13 Prozent der Pendler wählen demnach öffentliche Verkehrsmittel.

Zudem verwiesen die Grünen auf Hessen und Baden-Württemberg: In Baden-Württemberg gebe es ein mit 25 Euro pro Monat bezuschusstes Jobticket für die Beschäftigten der Landesverwaltung. In Hessen könnten Staatsbedienstete mit dem Jobticket sogar im gesamten öffentlichen Personennah- und Regionalverkehr kostenfrei fahren.

Ziel der Grünen ist, dass am Ende 40 Prozent der Beamten und Angestellten des Freistaats mit Bus und Bahn fahren. Dafür wären dann am Ende 36 Millionen Euro pro Jahr an staatlichen Zuschüssen nötig.