Fussball Hannover 96 leiht Bech an Fürth aus

Merken

Mail an die Redaktion Der Fußballspieler Uffe Bech. Foto: Peter Steffen/Archiv

Hannover.Fußball-Bundesligist Hannover 96 Bech leiht Uffe Bech an den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth aus. Der 25 Jahre alte Däne soll nach 96-Angaben in der 2. Liga Spielpraxis sammeln. Der Mittelfeldspieler war im Juli 2015 vom FC Nordsjaelland nach Hannover gewechselt. Wegen einiger Verletzungen kam Bech in zweieinhalb Jahren nur zu 19 Pflichtspiele.