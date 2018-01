Handball HC Erlangen verlängert mit Torhüter Katsigiannis

Erlangen.Der HC Erlangen hat den Vertrag von Torhüter Nikolas Katsigiannis vorzeitig um zwei Jahre bis Juni 2020 verlängert. Das gab der fränkische Handball-Bundesligist am Mittwoch bekannt. Der 35-Jährige spielte in der Saison 2014/15 und nach einem Jahr in Kiel seit 2016 wieder beim HCE und hatte großen Anteil daran, den Verein in der Bundesliga zu etablieren. HCE-Geschäftsführer René Selke lobte den ehemaligen deutschen Nationalspieler: „Katze ist eine große Identifikationsfigur und starke Persönlichkeit.“ Katsigiannis sagte, er fühle sich in Erlangen wohl und sei sicher, „dass dieser Verein noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist“.