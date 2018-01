Explosionen Heftige Verpuffung in Auto: Vier junge Männer in Klinik

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/Archiv

Naila.Bei einer heftigen Verpuffung in einem geparkten Auto in Naila (Landkreis Hof) sind vier junge Männer schwer verletzt worden. Ein 17- und ein 18-Jähriger schwebten am frühen Sonntagmorgen noch in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Ärzte und Sanitäter behandelten ihre schweren Verbrennungen. Die beiden anderen Männer kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Wie es zu der Verpuffung auf dem überdachten Parkplatz kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.