EU

Herrmann gegen schnellen Schengen-Beitritt Bulgariens

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) lehnt die Forderung Bulgariens nach einem schnellen Beitritt zum Schengen-Raum strikt ab. Langfristig sei es zwar wünschenswert, Rumänien und Bulgarien als vollwertige Mitglieder des Schengen-Abkommens aufzunehmen, sagte der CSU-Politiker der „Welt am Sonntag“. Kein Land sollte dauerhaft von Integrationsschritten ausgeschlossen werden. Im Schengen-Raum, dem 22 EU-Staaten angehören, gibt es in der Regel keine stationären Personenkontrollen an den Grenzen.