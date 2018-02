Fussball

Heynckes baut Thiago vorsichtig auf: „Volltreffer“ James

Jupp Heynckes will beim Comeback von Fußball-Profi Thiago beim FC Bayern München nichts überstürzen. Der 26 Jahre alte spanische Nationalspieler steht beim Bundesliga-Tabellenführer nach einer schweren Muskelverletzung im Oberschenkel unmittelbar vor der vollständigen Rückkehr in das Mannschaftstraining. „Der Spieler ist zu wertvoll, um jetzt einen Fehler zu machen. Es kommt nicht auf eine oder zwei Wochen an“, sagte Bayern-Coach Heynckes am Montag mit Blick auf eine Rückkehr des Mittelfeldspielers in den Spielbetrieb.