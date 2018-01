Fussball

Heynckes stellt klar: Kein Wechsel von Vidal im Winter

Der FC Bayern München wird den angeblich vom FC Chelsea umworbenen Fußball-Profi Arturo Vidal keinesfalls in der Winterpause nach England ziehen lassen. Der 30 Jahre alte Chilene werde auch in der Rückrunde weiter für den deutschen Rekordmeister auflaufen, sagte Trainer Jupp Heynckes am Samstag im Trainingslager in Katar. „Es wird im Januar überhaupt kein Spieler abgegeben“, sagte Heynckes sogar. Die Transferfrist im Winter endet am Monatsende.