Ski alpin

Hirscher führt nach erstem Riesenslalom-Lauf

Topfavorit Marcel Hirscher hat den ersten Lauf beim Weltcup-Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen dominiert und geht mit großem Vorsprung in das Finale ab 13.30 Uhr. Der österreichische Ski-Star hatte am Sonntag 0,63 Sekunden Vorsprung auf Ted Ligety aus den USA und knapp eine Sekunde auf den Franzosen Alexis Pinturault. Hirscher kann seinen 55. Weltcup-Sieg feiern und in der ewigen Bestenliste seinen Landsmann Hermann Maier (54) hinter sich lassen. Mehr Siege hat nur der Schwede Ingemar Stenmark (86).