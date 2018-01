Ski alpin

Hirscher gewinnt Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen

Topfavorit Marcel Hirscher hat in Garmisch-Partenkirchen den letzten Riesenslalom vor den Olympischen Winterspielen gewonnen und den 55. Weltcup-Sieg seiner Karriere geholt. Der österreichische Ski-Star war am Sonntag 1,57 Sekunden schneller als sein Teamkollege Manuel Feller. Rang drei ging an den Amerikaner Ted Ligety. Hirscher ließ mit dem Erfolg seinen Landsmann Hermann Maier (54) hinter sich, mehr Siege hat nur der Schwede Ingemar Stenmark (86).