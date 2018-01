Fussball

HSV-Boss bestätigt Lösung mit Würzburg wegen Hollerbach

Fußball-Bundesligist Hamburger SV und Drittligist Würzburger Kickers haben HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen zufolge die Ablösemodalitäten für Trainer Bernd Hollerbach geklärt. Er habe zweimal mit dem Kickers-Aufsichtsratsvorsitzenden Thorsten Fischer gesprochen, sagte Bruchhagen am Sonntag in der Sky-Sendung „Wontorra der Fußball-Talk“. „Wir haben eine Lösung gefunden. Und diese Lösung besteht. Von daher ist diese Thematik vom Tisch.“ Demnach soll es ein Ablösespiel für Hollerbach in Würzburg geben. Die Einnahmen würden bei den Kickers bleiben.