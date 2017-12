Kriminalität

Hund verbrannt: Polizei sucht weiterhin Täter

Die Polizei sucht weiterhin nach einem Mann, der an Heiligabend in Kempten einen Hund angesteckt und verbrannt hat. Der Täter sei immer noch flüchtig und auch der Besitzer des Tieres sei noch unbekannt, sagte Polizeisprecher Jürgen Krautwald am Mittwoch. Nachdem die Polizei zunächst davon ausging, dass der unbekannte Mann den Hund bei lebendigem Leib verbrannt hat, schließen die Ermittler inzwischen allerdings nicht mehr aus, dass das Tier bereits tot war, als es angezündet wurde. Der Kadaver sei für weitere Untersuchungen sichergestellt worden.