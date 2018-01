Unfälle

Hund vom Zug überfahren: Herrchen rettet sich knapp

Der Lokführer legte noch eine Vollbremsung hin - jedoch zwecklos: Ein Railjet-Zug, der von München nach Salzburg unterwegs war, hat am frühen Freitagnachmittag zwischen Haar und Vaterstetten einen Collie-Mischling überfahren, wie die Bundespolizei in München mitteilte. Zuerst hatte merkur.de berichtet. Der Hund war sofort tot. Sein Herrchen rettete sich in letzter Sekunde.