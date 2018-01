Tarife IG Metall haut vor vierter Tarifrunde auf die Pauke Die IG Metall zieht vor der entscheidenden vierten Verhandlungsrunde die Schraube im Tarifkampf noch einmal an. Allein in der bayerischen Autoindustrie rief sie am Mittwoch mehr als 15 000 Beschäftigte dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Bei Kundgebungen sollen die stellvertretende IG-Metall-Chefin Christiane Benner und der bayerische Landesbezirkschef Jürgen Wechsler sprechen.

Mail an die Redaktion Der Bezirksleiter der IG Metall Bayern, Jürgen Wechsler. Foto: Sven Hoppe

München.Am Mittwochnachmittag treffen sich IG Metall und Arbeitgeber in Böblingen bei Stuttgart zur vierten Tarifrunde. Am Freitag will dann der IG-Metall-Bundesvorstand in Frankfurt entscheiden, ob die Gewerkschaft weiter verhandelt, 24-Stunden-Warnstreiks organisiert oder eine Urabstimmung für einen Streik ansetzt.

Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Lohn und das Recht für jeden Beschäftigten, seine Arbeitszeit bis zu zwei Jahre lang von 35 auf 28 Stunden pro Woche zu verkürzen - mit teilweisem Lohnausgleich. Die Arbeitgeber haben zwei Prozent mehr Lohn angeboten und lehnen kürzere Arbeitszeiten mit Lohnausgleich ab.

Am Dienstag beteiligten sich laut IG Metall 85 000 Beschäftigte an kurzzeitigen Aktionen, zwei Drittel davon in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. In Bayern traten rund 13 000 Beschäftigte in Warnstreiks. Schwerpunkte waren Augsburg, München und Bamberg. Wechsler sagte: „Es brodelt in den Betrieben.“ In Bayern arbeiten etwa 830 000 Menschen in der Metall- und Elektrobranche, davon nur knapp zwei Drittel in tarifgebundenen Betrieben.