Soziales

Immer mehr Betreuungsverfahren in Bayern

Die Anzahl der Betreuungsverfahren für Menschen, die ihre Angelegenheiten wegen Krankheit oder Behinderung nicht selbst regeln können, steigt in Bayern kontinuierlich. Das geht aus einer Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage der Landtags-SPD hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt. Demnach stieg im Zeitraum von 2000 bis 2015 die Zahl der Betreuungsverfahren von 136 097 auf 183 428. Am Ende des zweiten Quartals 2017 wurden bei den bayerischen Amtsgerichten bereits 184 127 Verfahren erfasst.