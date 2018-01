Brauchtum In Beratzhausen sind die Perchten los Bei dem Raunachtsspektakel vertreiben Typen mit wildem Fell die bösen Geister. Die Höllenteufel sind am 5. Januar unterwegs.

Beratzhausen.Grauenhafte Fratzen, Figuren mit wildem Fell und unglaubliches Getöse – die Labertaler Höllenteufel gehen am 5. Januar in Beratzhausen (Lkr. Regensburg) um. Während ihrer etwa 45-minütigen Aufführung auf der Marktstraße werden rund 25 alte Frauen, in Fell gehüllte und mit gruseligen Masken erscheinende Perchten sowie uralte Raunachtgestalten wie die blutige Luzia, der bluadige Dammerl, die Drud oder die Rauhwuggerl den kalten Winter austreiben und die bösen Geister verjagen. Denn die Werbeinitiative Beratzhausen (WIB) lädt erneut zu großen Raunacht ein. Von 18 bis 22 Uhr ist die Show der Labertaler Höllenteufel ein Höhepunkt, der sich in den vergangenen Jahren bewährt hat. „Das ist wirklich toll zu sehen, wie die Besucher jeden Alters begeistert mit großen Augen zuschauen“, schwärmt Heinrich Rautner. Der Vorsitzende des Gewerbevereins ist sich sicher, dass die Perchtengruppe in der letzten der zwölf Raunächte nach altem Brauchtum wieder für ein winterlich-schauriges Spektakel sorgen wird.

Neben der Perchtengruppe warten aber noch weitere Programmpunkte auf die Besucher. Wie bereits in den Vorjahren sorgen die Feuerspucker und -gaukler der Feuervögel Regensburg für ein mystisches, faszinierendes Ambiente. Ihre Feuerkünste werden sie direkt ganz nah bei den Besuchern zum Besten geben. Genauso ertönt auch 2018 mittelalterliche Musik. Die Band, deren Namen die Veranstalter noch nicht verraten wollen, spielt zum ersten Mal bei der Beratzhausener Raunacht. Und noch eine weitere Hauptattraktion soll es geben, aber auch dieses Geheimnis wollen die Veranstalter noch nicht lüften. Eines ist jedoch schon jetzt klar: Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt.

Mehr als 60 ehrenamtliche Helfer sind an Essens- und Getränkeständen im Einsatz. Darüber hinaus erwartet die Besucher eine stimmungsvolle Kulisse, die nicht zuletzt die eigens für die Raunacht installierte Fassadenbeleuchtung und mehrere Feuerkörbe garantieren. Den Trubel in der Marktstraße können die Besucher erneut auf zwei Großleinwänden und über Lautsprecher verfolgen. „Mit der Videoübertragung und Tontechnik wollen wir ermöglichen, dass alle Gäste etwas von den einzelnen Programmpunkten mitbekommen, auch wenn sie nicht unmittelbar davor stehen“, erklärt WIB-Vorstandsmitglied Werner Schneider. Und wer ein Selfie mit den Labertaler Höllenteufeln möchte, der soll auch Gelegenheit dazu bekommen.

