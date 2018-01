Wetter In Regensburg blieben die Keller trocken Sturmtief „Burglind“ ist über Ostbayern gezogen. Laut Polizei gibt es in der Oberpfalz keine größeren Schäden.

Mail an die Redaktion Das Sturmtief „Burglind“ brachte nicht nur orkanartige Böen, sondern auch Dauerregen nach Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Offenbach.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Unwetterwarnungen vor Orkan und orkanartigen Böen am Mittwochabend aufgehoben. Zwar stürmte es in weiten Teilen in Bayern auch noch in der Nacht, doch waren die Böen nicht mehr so stark.

Am Mittwoch warrnte die Stadt Regensburg vor Hochwasser. Es wurden mobile Hochwasserschutzelemente aufgebaut und gebeten, nicht mehr on der Nähe des Donauufers zu parken. Doch in der Nacht kam es weder zu überfluteten Kellern noch anderen Einsätzen wegen Hochwasser in Regensburg, wie die Polizei mitteilte.

Am Donnerstag beruhigt sich dem DWD zufolge das Wetter zwar wieder, es wird aber kräftiger Dauerregen erwartet, der örtlich Bäche zum Überlaufen bringen kann. Im Schwarzwald und in den Alpen könnten bis Freitagmittag 100 Liter Wasser pro Quadratmeter fallen, sagte der DWD voraus.

Am Mittwoch wütete der Sturm in Ostbayern

Schon am Mittwochvormitag hatte „Burglind gewütet“. Vor allem in den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Neumarkt und Cham mussten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vermehrt ausrücken. Im Landkreis Tirschenreuth kam es zu mehreren Einsätzen wegen überfluteter Straßen und Keller. Zwischen 9.30 und 11 Uhr rückten die Einsatzkräfte laut dem Polizeipräsidium Oberpfalz 26 mal aus, vor allem wegen abgebrochener Äste und entwurzelter Bäume. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand. Gegen 11 Uhr beruhigte sich das Wetter.

Aus Neumarkt berichtet die Feuerwehr von mehreren umgestürzten Bäumen im Stadtgebiet und im Landkreis.

In ganz Bayern mussten Rettungskräfte und Feuerwehren wegen umgestürzter Bäume und Hochwasser ausrücken.

