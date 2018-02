Fussball Ingolstadt gegen Fürth ohne Sturm-Duo: Ebert-Debüt möglich Der FC Ingolstadt muss im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth auf zwei Stürmer verzichten. Neben dem gelbgesperrten Dario Lezcano fällt auch Robert Leipertz wegen einer Kniestauchung für Samstag (13.00 Uhr) aus. Angeschlagen sind beim oberbayerischen Fußball-Zweitligisten zudem Thomas Pledl und Almog Cohen, wie Trainer Stefan Leitl am Donnerstag mitteilte.

Mail an die Redaktion Der Fußballer Patrick Ebert. Foto: Ismael Rivera/Archiv

Ingolstadt.Für die Schanzer geht es gegen den Tabellenvorletzten vor allem um Wiedergutmachung für die jüngste 2:3-Niederlage in Regensburg und den Dämpfer im Aufstiegsrennen. „Uns ist bewusst, dass wir bei unseren Fans Kredit verspielt haben“, sagte Leitl. „Jetzt heißt es, den Kopf hoch zu nehmen, nicht zu verkrampfen und eine Leistung abzuliefern, mit der wir die Fans wieder auf unsere Seite bringen.“ Sportdirektor Angelo Vier sagte dem „Kicker“ (Donnerstag): „Das darf uns nicht mehr passieren, wenn wir noch eine Chance haben wollen.“

Der FCI geht als Tabellensechster in den 21. Spieltag, nach der Pleite in Regensburg trotz 2:0-Führung beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang sechs Punkte. „Wir werden weiter hart und akribisch arbeiten und Fehler abstellen“, sagte Leitl. „Wenn wir in der Lage sind, an unsere Grenzen zu gehen, werden wir wieder Spiele gewinnen.“

Vor seinem Debüt steht möglicherweise Patrick Ebert, der im Winter aus der Vereinslosigkeit verpflichtet worden war. „Er ist auf einem guten Stand und ein Kandidat für den Kader“, sagte Leitl. Allerdings wolle man bei dem ehemalige Bundesliga-Profi von Hertha BSC nichts überstürzen. „Die Erwartungen sind unheimlich groß an ihn. Wir müssen vorsichtig sein, weil er lange nicht gespielt hat.“

Die Fürther rechnen mit hochmotivierten Gastgebern. Der FCI werde sich nach dem Regensburg-Spiel keinen zweiten Patzer erlauben wollen, prognostizierte Trainer Damir Buric am Donnerstag. „Wir müssen voll dagegenhalten und im defensiven Bereich hochkonzentriert sein. Vor allem bei Standards müssen wir auch aufpassen“, forderte er.