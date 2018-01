Prozesse Jäger erschießt Mann: Erneuter Prozess Der Fall von 2012 wird am Landgericht Hof neu aufgerollt. Der Angeklagte wurde damals wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Prozess gegen einen Jäger aus dem Jahr 2012 wird noch einmal aufgerollt. Foto: Christian Charisius/Archiv

Hof.Ein Jäger erschießt einen jungen Mann - dieser Fall aus dem Jahr 2012 ist nun vor dem Landgericht Hof neu aufgerollt worden. Der Angeklagte war vor drei Jahren vom Amtsgericht Wunsiedel wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Er, die Staatsanwaltschaft und auch der Bruder des Opfers als Nebenkläger hatten dagegen Berufung eingelegt. Deshalb begann am Mittwoch in Hof erneut eine Verhandlung. Ein Urteil wird voraussichtlich Anfang März erwartet, 22 Zeugen sind geladen.

In den frühen Morgenstunden des 8. September 2012 hatte eine Kugel aus dem Jagdgewehr des Angeklagten nahe Schönwald einen 26 Jahre alten Mann getroffen, der sich im Drogenrausch in der abgelegenen Gegend aufgehalten hatte. Der Jäger saß auf einem Hochsitz und gab an, er habe das Opfer für ein Wildschwein gehalten.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.