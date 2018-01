Fussball Jahn Regensburg gewinnt letztes Testspiel mit 5:1

Mail an die Redaktion Trainer Achim Beierlorzer von SSV Jahn Regensburg. Foto: Armin Weigel/Archiv

Salzburg.Der SSV Jahn Regensburg hat seinen letzten Härtetest vor dem Start in die Restrückrunde der 2. Bundesliga gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer bezwang am Freitag den österreichischen Fußball-Zweitligisten FC Liefering in Salzburg mit 5:1 (1:1) und blieb damit im vierten Testspiel ungeschlagen. Albion Vrenezi (3. Minute) brachte die Oberpfälzer früh in Führung. Nach dem Wechsel stellten Jonas Nietfeld (53.), Neuzugang Hamadi Al Ghaddioui (60.), Sebastian Freis (65.) und Sebastian Stolze (68.) den Sieg sicher. Der Tabellenachte aus der Oberpfalz startet am Dienstag (20.30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg.