Motorrad Jugendlicher stirbt bei Motocross-Unfall Ein 15-Jähriger hatte bei einem Sprung in einer Trainingshalle in Massing die Kontrolle über seine Maschine verloren.

Merken

Mail an die Redaktion Einen Tag nach seinem Unfall erlag der Jugendliche seinen Verletzungen. Foto: Marcel Kusch/Archiv

Massing.Ein 15-Jähriger ist bei einer Fahrt in einer Motocross-Halle in Niederbayern tödlich verunglückt. Der Jugendliche hatte beim Überspringen einer Kuppe die Kontrolle über sein Motorrad verloren, überflog eine Schutzvorrichtung und schleuderte gegen eine Wand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach dem Unfall am Mittwoch kam er schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er einen Tag später starb. Er hatte an einem freien Training auf einer Rennstrecke in Massing (Landkreis Rottal-Inn) teilgenommen.

Weitere Meldungen aus Bayern finden Sie hier.