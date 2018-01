Gesundheit

Kampf gegen „Superkeime“: Ärzte wollen besser informieren

Im Kampf gegen sogenannte Superkeime wollen mehrere hundert Ärzte in Bayern und Nordrhein-Westfalen ihre Patienten besser über den sinnvollen Einsatz von Antibiotika aufklären. „Antibiotika gehören zu den am häufigsten verschriebenen Arzneimitteln im ambulanten Bereich“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Agentur deutscher Arztnetze, Veit Wambach, bei der Vorstellung eines Forschungsprojekts zur Vermeidung von Antibiotikaresistenzen am Mittwoch in Nürnberg. „Doch Antibiotika sind wirkungslos, wenn eine Erkrankung durch Viren ausgelöst wird, wie beispielsweise bei einer Erkältung. Und auch nicht jede bakterielle Infektion muss sofort mit Antibiotika behandelt werden.“