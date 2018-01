Wetter Kaum Chancen auf Sonne in Bayern Nur in den Alpen, im nördlichen Franken und am Bayerischen Wald könnte es am Samstag aufklaren. Ansonsten bleibt es bewölkt.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Baumgruppe vor bewölktem Himmel. Foto: Nicolas Armer/Archiv

München.Bayern steht ein Wochenende mit vielen Wolken bevor. Gebietsweise kann Regen fallen. Die größten Chancen auf Sonne werde es am Samstag in den Alpen, im nördlichen Franken und am Bayerischen Wald geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mit. Ansonsten bleibt es demnach bewölkt, vor allem am Samstagvormittag kann es auch etwas regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 3 Grad im Bayerischen Wald und 9 Grad am Untermain.

In der Nacht zum Sonntag zieht von Hessen und Thüringen leichter Regen nach Nordbayern, der sich im Laufe des Tages bis in den Süden ausbreitet. Mit stärkeren Schauern ist laut DWD aber nicht zu rechnen. Es wird demnach etwas wärmer: Am Sonntag werden den Prognosen zufolge im südlichen Alpenvorland bis zu 12 Grad erreicht. Zum Start in die neue Woche bleibt es bewölkt.

Das Wetter aus der Region finden Sie hier.