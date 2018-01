Ausstellung Keiner will ein Nazi sein Das NS-Dokumentationszentrum München zeigt die Kontinuität rechtsextremer Ideologie, Rhetorik und Gewalt in 70 Jahre

Von Katharina Kellner

Merken

Mail an die Redaktion Die Ausstellung „Nie wieder. Schon wieder. Immer noch“ dokumentiert die wichtigsten Entwicklungslinien des deutschen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus von 1945 bis heute. Dazu zeigt sie unter anderem dieses Foto von einer AfD-Kundgebung in Passau vom 31. Oktober 2015. Foto: Robert Andreasch

München.Am 7. Januar 1947 explodierte eine Bombe im Gebäude der Spruchkammer in Nürnberg. Ein zweites Sprengstoffattentat auf die Büroräume des Vorsitzenden der Spruchkammer, Camille Sachs, folgte am 1. Februar. Der Sprengkörper war mit Flugblättern mit NS-Parolen umhüllt. In den Spruchkammerverfahren wurde individuelle Verstrickung der Angeklagten in den Nationalsozialismus verhandelt. Heute, siebzig Jahre später, geht in München der Mammutprozess gegen Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Unterstützer des rechtsextremen NSU auf sein Ende zu. Die Verbrechensserie der Terrorvereinigung ist einmalig in der deutschen Geschichte. Doch die Ideologie, mit der sie begangen wurde, steht in direkter Verbindung mit den Anschlägen von 1947.

„Rechtsextremes, völkisch-nationalistisches Denken und Rassismus reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück.“ Winfried Nerdinger, Leiter des Zentrums



Das NS-Dokumentationszentrum München zeigt aktuell die zeitlich an seine Dauerausstellung anknüpfende Sonderausstellung „Nie wieder. Schon wieder. Immer noch“ zum deutschen Rechtsextremismus seit 1945. Sie verdeutlicht, wie Ideologie, Rhetorik und Gewalt der Rechten kontinuierlich belebt wurden vom „steten Kommen und Gehen unterschiedlicher Akteure, Strömungen, Organisationen und Netzwerke“. Winfried Nerdinger, Leiter des Zentrums, schreibt im Katalog: „Rechtsextremes, völkisch-nationalistisches Denken und Rassismus reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück, sie kulminierten in der Zeit des Nationalsozialismus, aber sie endeten nicht 1945, sondern durchziehen als antidemokratische Einstellung, Menschenverachtung und rechte Gewalt die Geschichte der Bundesrepublik.“ Auch in Nürnberg gibt es ein solches Doku-Zentrum.

Das NS-Dokumentationszentrum steht an der Stelle, an der sich einst das „Braune Haus“ befand, die Parteizentrale der NSDAP. Es versteht sich als Lernort, nicht als Museum. Unmissverständlich macht die Ausstellung klar, wie aktuell die Bedrohung der demokratischen Gesellschaft durch Rechtsextremisten ist. Denn ihre Ideologie beschränkt sich nicht auf eine „Szene“. Häufig sind ihre Positionen bis in die Mitte der Gesellschaft anschlussfähig. Das belegt die Ausstellung wissenschaftlich fundiert und anhand aktueller Beispiele – wie beim Antiziganismus. Sie verweist darauf, dass Sinti und Roma „seit Jahrhunderten negative Eigenschaften wie Faulheit, Kriminalität oder ein unsteter Lebenswandel zugeschrieben“ werden.

Der Schwur der Überlebenden



Laut einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes will jeder dritte Befragte Sinti und Roma nicht als Nachbarn haben. Heute nutzen Rechtsextreme die „Diskussion um sogenannte Armutszuwanderung aus Südeuropa“ für rassistische Hetze. Die Ausstellung zeigt dazu Screenshots hasserfüllter Facebook-Posts oder ein Foto eines mit Farbe beschmierten Hauses einer Sinti-Familie.

Neben der Chronologie der Ereignisse zeigt die Ausstellung zehn Begriffe und Themen, die quasi als Pfeiler der rechtsextremen Ideologie stehen wie Nationalchauvinismus, Geschichtsrevisionismus, Antisemitismus, Rassismus oder Sexismus. Fast alle Felder lassen sich direkt auf die NS-Ideologie zurückführen. Wenn Konservative und Rechtspopulisten Argumente und Sprache der Rechtsextremen wie „Genderwahn“ übernehmen, können deren Organisationen das propagandistisch nutzen. Sie verbreiten ihre Ideologie auf Kundgebungen und Demonstrationen, mit Plakaten, Flugblättern, Aufklebern und Graffiti, über soziale Netzwerke und Blogs. Dazu gibt es viel Anschauungsmaterial in der Ausstellung, vor allem aus München und Bayern, das vor allem aus der Sammlung der Antifaschistischen Informations-, Dokumentations- und Archivstelle (a.i.d.a.) München stammt.

In Nürnberg entschieden Schüler, was bei einer Ausstellung zu sehen war.

„Nie wieder. Schon wieder. Immer noch.“ Die Ausstellung des Münchner NS-Dokumentationszentrums (Brienner Str. 34) entstand in Kooperation mit der Fachstelle Demokratie der Landeshauptstadt und der Antifaschistischen Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München.

Ein Katalog ergänzt die Ausstellung mit Texten von Wolfgang Benz, Miriam Heigl, Ulrich Chaussy, Marcus Buschmüller, Robert Andreasch u. a.

In der Schau beleuchten zehn Pfeiler die wesentlichen Begriffe und Themen der Rechtsextremen. Die Chronologie der Ereignisse läuft in zwei Bändern durch den Raum. Schwarz hinterlegt ist die Dokumentation rechter Gewalttaten, Bewegungen und Veröffentlichungen. ein grauer Streifen staatliche Gegenmaßnahmen auf. So wird schon visuell die Botschaft transportiert: Der demokratische Staat setzt sich nicht effektiv genug gegen seine Feinde von Rechts zur Wehr. (kk)

Das „Nie wieder“ und „Schon wieder“ des Titels präsentieren die Ausstellungsmacher bewusst durchgestrichen. Beides, das zeigen sie auf beunruhigende Weise, ist von der Realität überholt: Heute muss es „immer noch“ heißen. „Nie wieder Auschwitz“ lautete der Schwur von Überlebenden des KZ Buchenwald 1945, den die junge Bundesrepublik als Versprechen übernahm, gegen Gewalt und Rassismus aufzustehen. Doch kurz nach Kriegsende kam es „schon wieder“ zu Drohungen, NS-Verherrlichung und Gewalttaten. Unbelehrbare Nazis sammelten sich in neu gegründeten deutschnationalen, nationalkonservativen und Flüchtlingsparteien.

Sie unterwanderten die FDP (1953), gründeten Verlage und 1964 die NPD, die Aufwind erhielt durch ein Konjunkturtief und die Große Koalition von 1966. In den 1970er und 80er Jahren wurden die ersten terroristischen Gewalttaten von Rechts verübt. „Der Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest 1980 mit 13 Toten und über 211 Verletzten war der blutigste Terrorakt seit Gründung der Bundesrepublik“, schreiben die Ausstellungsmacher. Sie erinnern auch an die pogromartigen Ausschreitungen der 1990er: Hoyerswerda 1991, Rostock-Lichtenhagen 1992, Mölln 1992, Solingen 1993. „Die Namen dieser Orte wurden über die Grenzen Deutschlands hinaus zu Synonymen eines entfesselten Fremdenhasses.“

192 Opfer rechter Gewalt seit 1990 zählt die Amadeu-Antonio-Stiftung in Deutschland. Ihre Namen sind in der Ausstellung zu lesen, darunter die neun Toten des Anschlags im Münchner Olympiazentrum von 2016. Aktuell nehmen die rassistisch motivierten Gewalttaten zu – für 2016 nennt das Bundesinnenministerium 3500 Angriffe auf Geflüchtete und deren Unterkünfte. „Immer noch“ also: „Die gesellschaftlichen und politischen Gefahren, die vom Rechtsextremismus ausgehen, wurden lange Zeit unterschätzt. Sicherheitsbehörden, Justiz und Politik vermuteten jahrzehntelang hinter rechtsextremen Taten stets nur Einzeltäter und trugen damit nicht zu einer Aufklärung der Verbrechen bei.“

Geschickte Inszenierung



In der Bundesrepublik wurden zwar immer wieder Verbote ausgesprochen: Gegen die rechtsextreme „Sozialistische Reichs-Partei“ (1952) oder die „Wehrsportgruppe Hoffmann“ (1980). Ein NPD-Verbot, das das Bundesverfassungsgericht vor einem Jahr zurückwies, war seit Ende der 1960er Jahre diskutiert worden. Heute reagieren öffentliche Stellen mit Programmen zur Extremismusprävention und zur Stärkung der Demokratie. Dennoch tötete NSU bis 2007 zehn Menschen und blieb unentdeckt. Heute agieren Rechtsextreme geschickt in der Wahl ihrer Mittel. Die neurechte Identitäre Bewegung inszeniert sich im Netz gemäß den Erfordernissen des Medienzeitalters: „Themen wie Abwertung und Ausgrenzung von Menschen werden in modernen und netzkommunikationstypischen Formen wie Bildern („Sharepics“) verschleiert und subtil transportiert.“ Deshalb sei es schwer, „junge Menschen über die von der Bewegung propagierten Inhalte und Ideologien aufzuklären, ohne gleichzeitig ein neugieriges Interesse zu wecken.“

„Ich versichere Ihnen, dass ich kein Nazi war.“ Ein Leserbrief von 1949



„100 Prozent identitär – 0 Prozent Rassismus“ – mit diesem Slogan verschleiert die Identitäre Bewegung, die den ethnisch homogenen Nationalstaat anstrebt, ihr wahres Gesicht. Das klingt bekannt: „Ich versichere Ihnen, dass ich kein Nazi war“, heißt es in einem antisemitischen Leserbrief. Den hatte die „Süddeutsche Zeitung“ 1949 abgedruckt: Der Verfasser nannte sich „Adolf Bleibtreu“, gab als fiktive Adresse die „Palästinastraße 33“ an, beschimpfte Juden als „Blutsauger“ und bedauerte indirekt, „daß wir nicht alle vergast haben.“ 1000 jüdische NS-Überlebende demonstrierten gegen den Abdruck der Hetze. Außer ihnen störten sich an der Sache nur internationale Medien.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.