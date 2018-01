Kommunen

Kempten feiert 200. Jahrestag der Stadt-Vereinigung

Eine der ältesten deutschen Städte feiert in diesem Jahr den 200. Jahrestag der Vereinigung zu einer Stadt. Bis zum Jahr 1818 war Kempten eine Doppelstadt. Einerseits hatte sich in den Jahrhunderten davor eine Reichsstadt etabliert, andererseits hatte auch die Siedlung um die angrenzende Abtei eigenes Stadtrecht. Die Bürgerschaft Kemptens und der Fürstabt waren lange Zeit Rivalen, was sich in politischen und teils auch kriegerischen Auseinandersetzungen zeigte.