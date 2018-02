Kriminalität

Kindesmissbrauch per Webcam: Anklage erhoben

In einer recht neuen Form von Kindesmissbrauch - nämlich quasi ferngesteuert via Webcam - hat die Staatsanwaltschaft Traunstein Anklage gegen einen Mann aus dem Landkreis Altötting erhoben. Beim „Webcam Child Sex Tourism“ werden Kinder sexuell missbraucht, während der Kunde - meist im Ausland - das Geschehen per Webcam live beobachten und Täter wie Opfer Anweisungen geben kann.