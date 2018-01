Polizei „Knöllchengeld“ selbst eingeschoben? Gegen einen Münchener Verkehrspolizisten wird vom Landeskriminalamt ermittelt. Er soll Bußgelder unterschlagen haben.

Mail an die Redaktion Ein Verkehrspolizist soll Bußgelder unterschlagen haben. Foto: David Young/dpa

München.Ausgerechnet gegen einen Kollegen muss die Polizei in München ermitteln: Ein Verkehrspolizist soll Bußgelder unterschlagen haben, wie das Polizeipräsidium am Donnerstag mitteilte. Bei einer routinemäßigen Kontrolle der Abrechnungen seien am Mittwoch Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Der 48-Jährige Beamte soll das Geld nicht ordnungsgemäß abgerechnet haben. Das Landeskriminalamt ermittelt. Der beschuldigte Beamte wurde vorläufig vom Dienst suspendiert.

