Tennis

Kohlschreiber bei BMW Open: Eines der „Lieblingsturniere“

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber freut sich schon jetzt auf seinen Start bei den BMW Open. Das sei ein Heimatturnier, sagte der 34-Jährige am Dienstag, „da versteht sich die Zusage fast von selbst. Ich bin immer wieder froh nach München zu kommen, denn das ist eines meiner Lieblingsturniere.“ Das Sandplatzturnier in München findet in diesem Jahr vom 30. April bis zum 6. Mai auf der Anlage des MTTC Iphitos statt. Kohlschreiber hat die BMW Open schon dreimal gewonnen.