Parteien

Kohnen begrüßt Schulz' Verzicht auf Ministerposten

Bayerns SPD-Chefin Natascha Kohnen begrüßt die Entscheidung von Parteichef Martin Schulz, in einer großen Koalition nicht den Posten des Außenministers zu übernehmen. „Der Verzicht von Martin Schulz auf ein Ministeramt ist der richtige Schritt“, sagte Kohnen am Freitag in München. „Wir sollten damit jetzt die Personaldebatten einstellen und sachlich über den Koalitionsvertrag diskutieren.“ Über die Besetzung der Ministerien sollte aus ihrer Sicht nach dem SPD-Mitgliedervotum entschieden werden.