Parteien

Kohnen: Teil der SPD-Delegierten in GroKo-Frage unsicher

Vor der SPD-Entscheidung über einen möglichen Eintritt in Koalitionsverhandlungen mit der Union besteht nach Einschätzung von Bayerns SPD-Chefin Natascha Kohnen in der Frage noch kein klares Meinungsbild unter den bayerischen Parteitagsdelegierten. Es gebe immer noch einen Teil „Nachdenklicher“, sagte sie am Freitagabend zu Beginn einer SPD-Landesvorstandssitzung in Nürnberg. „Ich glaube, viele warten auch noch ab, wie die Debatte am Sonntag auf dem Bundesparteitag ablaufen wird, um dann ihre Entscheidung zu treffen.“