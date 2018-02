Gremium Kommunen: Wohnungsbau hat Priorität Die Oberpfälzer Vertreter im Bayerischen Städtetag wollen die Wohnungsnot lindern und das digitale Lernen verbessern.

Von Dagmar Unrecht

Mail an die Redaktion In Regensburg ist trotz vieler Neubauprojekte erschwinglicher Wohnraum knapp. Foto: Gruber

Regensburg.Mehr Einsatz für Wohnungsbau und digitale Klassenzimmer an Schulen – das fordert die Bezirksversammlung Oberpfalz des Bayerischen Städtetages von Bund und Freistaat. Bei ihrer Tagung gestern in der Regensburger Continental Arena tauschten sich 23 ostbayerische Stadt- und Gemeindeoberhäupter gut zweieinhalb Stunden zu wichtigen kommunalen Themen aus. Dabei wurde auch deutlich, dass der Städtetag das Ende der Hängepartie in Berlin herbeisehnt. „Die Kommunen sind auf eine funktionsfähige Regierung angewiesen“, sagte Bernd Buckenhofer, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Bayerischen Städtetags nach dem Treffen.

Zu den Teilnehmern der Versammlung gehörten neben Buckenhofer unter anderem der Weidener Oberbürgermeister Kurt Seggewiß (SPD), Bezirksvorsitzender der kreisfreien Verbandsmitglieder in der Oberpfalz, der Wiesauer Bürgermeister Toni Dutz (CSU), Bezirksvorsitzender der kreisangehörigen Verbandsmitglieder der Oberpfalz und die Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) als Gastgeberin. Der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, der Augsburger Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl (CSU), war nicht bei dem Treffen in Regensburg dabei, weil er sich derzeit wegen der Koalitionsverhandlungen in Berlin befindet.

Anreize für Investitionen



Für die neue Bundesregierung bleibt es laut Städtetag eine drängende Daueraufgabe, in vielen Regionen bezahlbare Wohnungen zu schaffen. „Bund, Freistaat und Kommunen müssen ihre Kräfte bündeln, um Wohnungsnot zu lindern“, betonte Buckenhofer. Es sei notwendig, Anreize für Investitionen zum Bau neuer Wohnungen zu schaffen und auch für die Sanierung des bestehenden Wohnraums. „Der Bund und der Freistaat müssen ihre Mittel erhöhen.“ Dabei sei es wichtig, auch brach liegende Flächen künftig besser zu nutzen. Nach den Vorstellungen des Städtetags soll zum Beispiel der Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen an Kommunen steuerlich begünstigt werden, um dort Wohnungen zu bauen – samt der dafür nötigen Infrastruktur inklusive Straßen, öffentlichem Nahverkehr, Schulen, Kitas und Einkaufsmöglichkeiten. Die bisherigen Signale aus den Koalitionsverhandlungen in Berlin bewertete Buckenhofer durchaus positiv.

Einheitliche Standards



Für die Regensburger Bürgermeisterin Maltz- Schwarzfischer steht das Thema Wohnungsbau ebenfalls ganz oben auf der Agenda. „Der Druck am Miet- und Immobilienmarkt ist groß.“ Sie lobte den Städtetag gestern als „segensreiche Einrichtung“ und beschrieb das Treffen als „sehr anspruchsvoll und effektiv“. Es sei interessant, sich auszutauschen und dabei festzustellen, dass die drängenden Probleme in vielen Städten und Gemeinden – ob klein oder groß – dieselben seien.

Auch das zweite große Thema gestern – die digitale Infrastruktur an Schulen – ist für die Regensburger Bürgermeistern von zentraler Bedeutung. Es sei wichtig, dass Kinder in ganz Bayern gleiche Lernbedingungen hätten. Dem pflichtete auch der Weidener Oberbürgermeister Seggewiß bei: „Wir brauchen einheitliche Standards in Waldsassen wie in Regensburg.“ Die Ausstattung der Schulen mit Informationstechnologie ist nach Ansicht des Städtetags eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Die Finanzierung dürfe daher nicht allein auf die Kommunen fallen, auch der Freistaat sei in der Pflicht. „Das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz stammt noch aus dem Kreidezeitalter“, so Buckenhofer. Damals seien Kreide und grüne Tafeln die Grundausrüstung der Schulen gewesen, heute müsse der Freistaat dauerhaft eine IT-Ausstattung und auch deren Betrieb mitfinanzieren. Ziel sei „das digitalen Klassenzimmern an allen Schulen“. Noch fehle es aber an einem schlüssigen Gesamtkonzept. Das könnte sich, so die Hoffnung der Städtetags-Vertreter, bis zum nächsten Treffen der Oberpfälzer Bezirksversammlung Anfang November ändern. Dann ist die Landtagswahl in Bayern vorbei – und die Staatsregierung vielleicht mit neuem Schwung bei der Sache.

