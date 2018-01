Musik

Komponist Beat Furrer erhält Siemens Musikpreis

Der Komponist Beat Furrer (63) erhält in diesem Jahr den Ernst von Siemens Musikpreis. Sein kompositorisches Lebenswerk erstrecke sich über alle musikalischen Gattungen und sei von geradezu suggestiver Kraft, befand die Jury am Dienstag in München. Mit jedem neuen Werk führe er musikalische Ideen einen Schritt weiter und erkunde unbekanntes ästhetisches Terrain. Der 63-Jährige gilt als Spezialist für Neue Musik. Er wurde 1954 im schweizerischen Schaffhausen geboren, wohnt aber mittlerweile in Österreich.