Forschung Künstliche Intelligenz: Google und TUM forschen zusammen

Mail an die Redaktion Der Eingang zur Technischen Universität München. Foto: Frank Leonhardt/Archiv

München.Google und die Technische Universität München (TUM) wollen künftig gemeinsam in der Forschung zur Künstlichen Intelligenz zusammenarbeiten. Wie die Uni und das Unternehmen am Freitag in München mitteilten, haben beide einen Rahmenvertrag für gemeinsame Forschungsprojekte geschlossen. Neben dem Schwerpunkt der „Artificial Intelligence“ werde man auch in der Innovationsförderung zusammenarbeiten. Das Innovations- und Gründungszentrum der TUM habe dazu kürzlich ein Programm gestartet, das Gründer und Unternehmen bei der Entwicklung und vor allem der Anwendung Künstlicher Intelligenz fördert.