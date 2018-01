Soziales Landtag verschiebt den Fokus aufs Land Die Enquete-Kommission gibt 120 Ratschläge, damit strukturschwache Gebiete aufholen. Auch in Ostbayern bleibt Einiges zu tun.

Von Christine Schröpf, MZ

Mail an die Redaktion Gleichwertige Lebensbedingungen im ganzen Land sind in Bayern in der Verfassung garantiert. Eine Enquete-Kommission des Landtags beschäftigte sich mit der Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Foto: David Ebener / dpa/Archiv

München.Die Wunschliste der Enquete-Kommission ist lang: 120 Handlungsempfehlungen für gleichwertige Lebensbedingungen und Arbeitsverhältnisse im Freistaat hat das Landtagsgremium nach drei Jahren intensiver Arbeit in seinem Abschlussbericht aufgelistet – als gäbe es keinen Markus Söder, der sich den Kampf gegen die Landflucht bei seinem Amtsantritt als Heimatminister 2013 auf die Fahnen geschrieben hatte und kürzlich, nun als designierter Ministerpräsident, mit einem Zehn-Punkte-Plan nachlegte. Die Kommission fordert für den ländlichen Raum schnelles Internet mit 100 statt 30 Megabit, sie plädiert für lückenlosen Mobilfunk, für ein enges Netzwerk an Ärzten und einen Öffentlichen Personennahverkehr mit Mobilitätsgarantie, der keine Landkreisgrenzen kennt. Auf dem Zettel haben die Abgeordneten zudem die Ansiedlung großer Firmen. Eine neue Forschungseinheit soll Defizite im ländlichen Raum akribisch im Blick behalten. „Wir möchten kein Bayern der zwei Geschwindigkeiten“, sagt der Kommissionsvorsitzende Berthold Rüth (CSU).

Von einem „Weckruf“ spricht Professor Holger Magel, Kommissionsmitglied und Experte für den ländlichen Raum. Er warnt vor falscher politischer Weichenstellung. „Ich spüre eine Tendenz, sich auf die städtischen Probleme zu stürzen“, sagt er – und nennt den geplanten verstärkten Wohnungsbau in der Boomregion München als Beispiel, offenkundig dafür gedacht, den weiteren Zuzug in die Landeshauptstadt abzufedern. Er bohrt nach, warum das neue Zentrum für Digitalisierung vom Freistaat in Garching und nicht auf dem Land angesiedelt worden ist. Ohne konsequentes Gegensteuern werde der ländliche Raum ausbluten, warnt er. Von Söder fordert er nach seinem Wechsel an die Regierungsspitze ein deutliches Signal: Er soll die Chefs der großen Dax-Konzerne an einen Tisch bringen und sie für Niederlassungen auf dem Land erwärmen.

Söder will Europameister sein

Gleichwertige Lebensverhältnisse haben seit 2013 in Bayern Verfassungsrang. Die Bürger hatten bei der Landtagswahl darüber abgestimmt – auf Initiative von Ministerpräsident Horst Seehofer. Die 120 Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission könnten leicht als Mängelliste und damit als Kritik an der Staatsregierung verstanden werden. Doch Söder gibt sich am Dienstag gelassen. Die Enquete-Kommission verfolge das gleiche Ziel wie er selbst. „Unsere Heimatstrategie, die wir auf den Weg gebracht haben, ist das am größten angelegte Programm zur Stärkung des ländlichen Raums seit Jahrzehnten.“ Die Pläne würden fortgesetzt, Mängel beseitigt. Söders Vision: „Bayern wird mit Abstand den stärksten ländlichen Raum haben, den es in Europa gibt.“ Sein Staatssekretär, der Oberpfälzer CSU-Chef Albert Füracker, verweist auf eine gute Zwischenbilanz. „Wir haben den Breitbandausbau und die Digitalisierung massiv vorangetrieben. Wir haben die Kommunen in den strukturell schwächeren Gebieten des Freistaats massiv mit zusätzlichem Geld unterstützt.“ Bayern sei dem Verfassungsziel in den vergangenen Jahren deutlich näher gerückt.

Die Enquete-Kommission hatte fraktionsübergreifend gearbeitet – und offenbar in großem Gleichklang. 95 Prozent der Forderungen seien einstimmig beschlossen worden, sagt Kommissions-Chef Rüth. Söder identifiziert am Dienstag eine der Widersprüchlichkeiten: Die geforderten neuen Betriebsansiedlungen im ländlichen Raum werde es nicht ohne Flächenverbrauch geben, sagt er und setzt damit eine Spitze gegen das Volksbegehren der Grünen gegen Flächenfraß. Die Partei will die Versiegelung von Flächen im Freistaat bekanntlich auf maximal fünf Hektar pro Tag begrenzen.

„Bayern wird mit Abstand den stärksten ländlichen Raum haben, den es in Europa gibt.“ Der designierte Ministerpräsident Markus Söder



100 Prozent Übereinstimmung herrschte am Dienstag in einem Punkt: Es bleibt noch Einiges zu tun, bis die Chancen zwischen Stadt und Land gleich verteilt sind. Das gilt auch für Ostbayern. „Bayern ist auf einem guten Weg. Aber wir stellen fest, dass die Ungleichheiten immer noch vorhanden sind“, sagt die SPD-Landtagsabgeordnete Annette Karl. Der Norden Bayerns und die Grenzregionen seien im Hintertreffen. Akuten Handlungsbedarf sieht sie bei der Sicherung der sozialen Infrastruktur. „Sprich: dem Erhalt kleiner Schulen oder der Nahrungsmittelversorgung.“ Die Dörfer dürften mit ihren Nöten nicht alleine gelassen werden. Sie verweist auf das Konzept der Dorfläden, praktiziert etwa in Waldthurn (Lkr. Neustadt/Waldnaab). Es brauche dafür noch mehr vor allem unbürokratische Unterstützung des Freistaates. „Und wir müssen natürlich den Bürgerinnen und Bürgern klar machen, dass solche Dorfläden nur dann funktionieren, wenn man dort auch einkaufen geht.“

Der Regensburger Grünen-Abgeordnete Jürgen Mistol sieht große Schwachstellen beim Öffentlichen Personennahverkehr. „Wir haben gerade in der Oberpfalz große Landstriche, in denen nur zwei Mal am Tag der Bus fährt.“ Er macht sich für eine Mobilitätsgarantie stark, im Interesse von Menschen, die kein Auto zur Verfügung haben: sozial Schwache, junge Menschen oder Ältere, die sich nicht mehr hinters Steuer setzen. „Wir Grüne wollen, dass an allen Wochentagen von fünf Uhr in der Früh bis Mitternacht mindestens einmal in der Stunde die Möglichkeit besteht, von A nach B zu kommen.“ In Randzeiten setzt er auf innovative Ideen wie das „Baxi“ im Landkreis Tirschenreuth. „Das ist ein Anruf-Sammeltaxi, das mit Anschubfinanzierung auch vom Freistaat ins Leben gerufen worden ist.“

Der Schwandorfer Freie-Wähler-Abgeordnete Joachim Hanisch schlägt eine Art Abwrackprämie für leerstehende, unattraktive Häuser im ländlichen Raum vor – um Kommunen Spielräume für die Gestaltung ihrer Ortskerne zu geben. „Oder der Eigentümer bekommt ein Zuschussprogramm, damit er selbst in der Lage ist, sein Haus zu sanieren.“

Hopp: Attraktiv für Airbus

Der Chamer CSU-Landtagsabgeordnete Gerhard Hopp verweist am Dienstag auf die wachsende Chancen im ländlichen Raum – beispielsweise bei der Firmenansiedlungen. Hochschulgründungen und das damit größere Angebot an Fachkräften hätten die Regionen abseits der Großstädte für Unternehmen attraktiver gemacht. „Warum sollen Siemens oder Airbus nicht aufs Land gehen?“, sagt er. Das sei vielleicht keine Option fürs Management, aber für Teile des Unternehmens. Der Freistaat übernehme mit der Behördenverlagerung eine Pilotfunktion, sagt Hopp mit Verweis auf die geplante Verlegung von Teilen der Bearbeitungsstelle des Finanzamtes Erlangen nach Bad Kötzting und Waldmünchen.

Dafür gibt‘s auch Lob von Kommissionsmitglied Magel. Behördenverlagerungen seien ein wichtiges Signal. „Auch die Hochschul-Filialisierung ist eine Erfolgsgeschichte.“ Er verschweigt dabei nicht, dass er dies selbst anfangs mit gewisser Skepsis verfolgt hatte – bis er eines Besseren belehrt wurde.

