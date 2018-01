Wahlen Landtag wird am 14. Oktober gewählt Das bayerische Kabinett legt sich auf Termin fest. Oppositionsparteien geben grünes Licht – gepaart mit etwas Spott.

Von Christine Schröpf, MZ

München.Triumphiert Markus Söder als neuer Ministerpräsident? Überwindet die SPD ihre Flaute? Wie stark positionieren sich Freie Wähler, Grüne, FDP und AfD? Im Landtagswahljahr werden die Karten neu gemischt. Die Bürger werden voraussichtlich am 14. Oktober an die Wahlurnen gerufen, um über die Machtverhältnisse zu entscheiden. Die CSU-Regierung hat sich gestern bei einer Kabinettssitzung einstimmig auf dieses Datum geeinigt. Die Abstimmung fällt damit auf ein deutlich späteres Datum als in früheren Jahren: 2013 wurde am 15. September gewählt, 2008 am 28. September. „Wir wollen vermeiden, dass ein großer Teil der arbeitsaufwändigen Vorbereitungsmaßnahmen für die Wahl in die Zeit der Sommerferien fällt“, begründet Innenstaatssekretär Gerhard Eck (CSU) das Kabinettsvotum. Der Oktober sei für die Kommunen am günstigsten.

„Nervöser Magen“ der CSU



Der 14. Oktober ist damit fast fix. Er wird aber nach einer formellen Anhörung der Landtagsparteien noch einmal offiziell besiegelt werden. Widerstand der Opposition zeichnet sich nicht ab, auch wenn in ersten Kommentaren Spott über die CSU mitschwingt, die angesichts schlechter Umfragewerte offenbar auf Zeitgewinne setze. „Für uns ist der Termin okay“, sagt SPD-Landtagsfraktionschef Markus Rinderspacher und zeigt dann gespieltes Verständnis: „Wir wollen auf den nervösen Magen der CSU im Wahljahr gerne Rücksicht nehmen. Wenn sie ein paar Wochen länger braucht, sich zu finden.“ Helfen werde es den Christsozialen aber nichts. „Ob im September oder im Oktober: die Bürger Bayerns werden die Arroganz der Alleinherrschaft abwählen.“

„Möglich, dass die Bayern einen Ministerpräsidenten Söder im Oktober längst satt haben.“ Grünen-Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann



Auch die Grünen legen sich nicht quer. „Der Wahltermin ist aus meiner Sicht nicht wahlentscheidend“, sagt Landtags-Fraktionschef Ludwig Hartmann. „Sollte die CSU damit wahltaktisches Kalkül verbinden, kann der Schuss auch nach hinten los gehen. “ Noch-Finanzminister Markus Söder wird die CSU bekanntlich als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen. Ministerpräsident Horst Seehofer will wohl Ende des ersten Quartals sein Regierungsamt an ihn abgeben. So soll Söder vom Amtsbonus profitieren.

„Alles Kaffeesatzleserei“, kommentiert Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger eventuelle Hintergedanken der CSU. Für seine eigene Partei sei nicht entscheidend, an welchem Sonntag im Herbst die Wahl stattfindet. „Wir können mit dem Termin leben“, sagt er zum 14. Oktober.

Die Festsetzung des Wahltermins fällt nach dem Landeswahlgesetz in die Zuständigkeit des Kabinetts. Artikel 20 legt den Zeitkorridor fest. Die Neuwahl findet „frühestens 59 Monate, spätestens 62 Monate“ nach der letzten Landtagswahl statt, heißt es dort. Der Spielraum des Kabinetts reichte damit von 19. August bis 11. November.

Neues Zwischenzeugnis



Für die lange erfolgsverwöhnte CSU steht bei der Landtagswahl die absolute Mehrheit auf dem Spiel. Das 38,8-Prozent-Debakel bei der Bundestagswahl hat die Regierungspartei in große Nervosität gestürzt. In ersten Umfragen des Jahres hatte sich die Partei kaum erholt. Das gilt auch für die SPD, die in der Sonntagsfrage zur Landtagswahl bei 15 Prozent rangierte. Die AfD landete bei 12 Prozent, die Grünen bei 10 Prozent, FDP und Freie Wähler bei je 7 Prozent. Das würde künftig ein Sechs-Parteien-Parlament bedeuten.

Das nächste Zwischenzeugnis steht an diesem Mittwoch an: Der Bayerische Rundfunk veröffentlich seinen Bayerntrend. Er liefert den Parteien detaillierte Kompetenzwerte, legt auch Rankings zur Beliebtheit von Politikern fest. Alles wichtige Hinweise im politischen Schicksalsjahr. CSU-Chef Seehofer übt sich im Moment in Bescheidenheit. „In den nächsten Monaten müssen wir uns erst einmal aus der Talsohle nach oben arbeiten.“ Nahziel: das Überspringen der 40-Prozent-Marke.

