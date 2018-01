Prozesse

Landwirt wegen versuchtem Mord vor Gericht

Ein 53 Jahre alter Landwirt muss sich von Ende Januar an vor dem Landgericht Ingolstadt wegen versuchtem Mord an seiner Lebensgefährtin und seinen Eltern verantworten. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin vom Dienstag soll der Mann im Frühjahr 2015 seiner Lebensgefährtin und im Herbst 2016 seinen Eltern Rattengift in Speisen und Getränke gemischt haben. Die Dosis war in allen drei Fällen lebensgefährlich. Die Opfer - heute 52, 77 und 80 Jahre alt - überlebten die Giftanschläge. Den Erkenntnissen nach wollte der Mann aus Wettstetten im Landkreis Eichstätt an sein Erbe kommen.