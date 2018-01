Fussball

Lars Bender trotz leichter Erkältung fit für Bayern-Spiel

Bayer Leverkusens Chefcoach Heiko Herrlich geht im Rückrunden-Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga gegen Tabellenführer Bayern München vom Einsatz seines Kapitäns Lars Bender aus. „Lars war leicht erkältet, hat aber trainiert. Ich mache mir keine Sorgen, dass er zur Verfügung steht“, sagte Herrlich am Donnerstag. Der 46 Jahre alte Trainer kann am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport) bis auf den am Fuß verletzten Ukrainer Wladlen Jurtschenko alle Profis aufbieten.