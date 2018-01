Bildung Lehrermangel an Bayerns Grundschulen Lehrerverbände sehen sich durch eine neue Studie bestätigt: Personalnot herrscht. Das Kultusministerium zeigt sich gelassen.

von Christine Straßer

Mail an die Redaktion Leeres Klassenzimmer: An Grundschulen werden laut Bertelsmann-Stiftung in sieben Jahren tausende Lehrer fehlen. Foto: Stefan Sauer/dpa

Regensburg.Unterricht fällt aus und es gibt zu wenig neue Lehrer. Bereits jetzt ist Lehrermangel an Grundschulen ein Problem. Den Ergebnissen einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge wird er sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Die Bildungsforscher haben ermittelt, dass bis 2025 allein an den Grundschulen in Deutschland rund 35 000 Lehrer fehlen werden. „Die Wartelisten sind quasi leer, jeder wird sofort genommen – und das ist erst der Anfang“, sagt Dirk Zorn, der Leiter der Studie. Das Problem: Selbst wenn jetzt plötzlich genügend Grundschullehrer ein Lehramtsstudium beginnen würden, wären sie erst in sechs bis sieben Jahren fertig.

Notprogramme sind Alltag



Der Bayerische Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV) schlug bereits mehrfach Alarm. Durch die Bertelsmann-Studie sieht sich der Verband bestätigt. „Die Ergebnisse überraschen mich nicht“, sagt die Oberpfälzer BLLV-Vorsitzende Ursula Schroll. Nach den Berechnungen des BLLV gehen bis zum Jahr 2030 rund 10 600 Grundschullehrer in Pension, was 40 Prozent entspreche. Im selben Zeitraum steigen die Schülerzahlen an den bayerischen Grundschulen um zwölf Prozent. Um diese Lücke zu schließen, wären weitere 3200 Lehrer notwendig. Schroll, Leiterin der Grund- und Mittelschule Mühlhausen (Lkr. Neumarkt), schildert, dass Dienstpläne seit längerer Zeit „sehr eng gestrickt“ sind. Die Lehrer seien wegen Ausfällen immer wieder stark zusätzlich gefordert. „Wir fahren andauernd Notprogramme“, sagt Schroll. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern warnt. Ruth Brenner, Sprecherin der GEW-Landesfachgruppe Grund- und Mittelschulen, sagt: „Die mobilen Reserven sind ausgereizt, die zu erwartende jahreszeitbedingte Krankheitswelle und die seit langem bekannten Pensionierungen zum Schulhalbjahr werden diese Situation weiter verschärfen.“

Lehrer schulen um



Das bayerische Kultusministerium räumt ein, dass aufgrund der steigenden Schülerzahlen durch Zuwanderung, Geburtenanstieg und Ausbau des Ganztagsunterrichts mehr Lehrkräfte benötigt werden. Auf diesen Bedarf stelle man sich jedoch durch jährlich aktualisierte Prognosen ein, heißt es in einer Mitteilung. Zum laufenden Schuljahr seien 1700 Lehrkräfte für Grundschulen neu eingestellt worden. Allein im Jahr 2016 seien außerdem wegen der Zuwanderung junger Flüchtlinge rund 1700 neue Stellen geschaffen worden. Darüber hinaus können sich Lehrer aus anderen Schularten seit dem Beginn dieses Schuljahres umschulen lassen. Für die Grundschule machen das derzeit rund 400 Lehrer.

Seiteneinsteiger ohne Lehramtsqualifikation will der Freistaat auch künftig im Grundschulbereich nicht einsetzen. Die Oberpfälzer BLLV-Vorsitzende Schroll hält das für richtig. Denn in der Grundschule werde die Grundlage für den späteren Bildungsweg gelegt. Dafür brauche man gut ausgebildete Lehrer. Was sie jedoch fordert, ist eine flexiblere Lehrerbildung, bessere Bezahlung und mehr Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren. Zu 80 Prozent unterrichten laut Schroll an der Grundschule Frauen. Ihnen sollte, wenn sie selbst Kinder bekommen haben, die Rückkehr an die Schule erleichtert werden, fordert sie.

Die GEW warnt, dass sich die Personalnot an den Grundschulen zum Schulhalbjahr noch verschärfen wird. Die Bildungsgewerkschaft geht davon aus, dass zum Halbjahr 450 Kollegen in den Ruhestand gehen werden. GEW-Expertin Brenner kritisiert, dass sich das Kultusministerium auf die Aussage zurückziehe, dass Zahlen zu den Pensionierungen noch nicht vorlägen.

