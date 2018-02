Fussball Lewandowski egalisiert Bundesliga-Rekord von Heynckes

Mail an die Redaktion Arjen Robben (l-r), Franck Ribery und Robert Lewandowski vom FC Bayern München. Foto: Matthias Balk

München.Robert Lewandowski hat in der Fußball-Bundesliga auch im elften Heimspiel des FC Bayern München in dieser Saison getroffen. Mit seinem Treffer zum 1:0 gegen den FC Schalke 04 egalisierte der polnische Nationalspieler am Samstagabend den Bundesliga-Rekord von Jupp Heynckes. Der aktuelle Bayern-Trainer hatte als bislang einziger Profi in den ersten elf Heimspielen eine Saison (1972/73) für Borussia Mönchengladbach getroffen.