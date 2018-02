Kommunen

Lindau beschränkt Zahl der Ferienwohnungen auf der Insel

Die Stadt Lindau will vorläufig keine weiteren Ferienwohnungen auf ihrer Altstadtinsel zulassen. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag berichtete, habe der Stadtrat am Vorabend ein entsprechendes Verbot beschlossen. Die Stadt befürchtet, dass die Lindauer Insel künftig fast nur noch von Urlaubern besiedelt ist und die Bevölkerung weiter verdrängt wird. „Es waren einmal 6000 Einwohner auf der Insel, jetzt sind es noch 3000“, erklärte Pressesprecher Jürgen Widmer den Grund für die Änderung des Bebauungsplans. Dies habe auch Folge für die Infrastruktur wie Kindergärten.