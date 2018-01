Kriminalität LKA nahm Mafia-Verdächtigen fest Bei einer Razzia von Polizei und LKA im Großraum München wurde in der Nacht zu Dienstag eine Person festgenommen.

München.Bei einer Razzia gegen die Mafia haben Ermittler des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) einen 48-Jährigen im Großraum München festgenommen. Die Ermittler erhielten bei dem Einsatz in der Nacht zum Dienstag Unterstützung von Spezialeinheiten der Polizei, wie das LKA mitteilte. Der Verdächtige habe sich widerstandslos in seiner Wohnung festnehmen lassen. Über seine Auslieferung nach Italien werde das Oberlandesgericht München entscheiden. Auch in anderen Bundesländern wurden bei der Razzia gegen die italienische Mafiaorganisation ‘Ndrangheta Verdächtige festgenommen. Es handle sich um elf Personen im Alter zwischen 36 und 61 Jahren, teilte das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mit.

Ihnen wird unter anderem Erpressung und Geldwäsche vorgeworfen. Die Aktion in Deutschland steht nach Angaben des Bundeskriminalamts in Zusammenhang mit einer Razzia gegen den ‘Ndrangheta-Clan Farao-Marincola in Italien, bei der dort ebenfalls am Dienstag 160 mutmaßliche Mafia-Mitglieder festgenommen worden seien.

