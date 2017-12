Unfälle

Lkw-Anhänger schlingert in Gegenverkehr: 55-Jähriger stirbt

Ein 55 Jahre alter Autofahrer ist im Kreis Bamberg gegen einen Lkw-Anhänger geprallt und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seiner 50 Jahre alten Ehefrau am Samstagmorgen bei Schlüsselfeld unterwegs, als ihnen ein Lastwagen entgegenkam. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Anhänger ins Schlingern und geriet auf die Gegenspur. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit seinem Wagen gegen den Anhänger. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Seine Ehefrau sowie die beiden Insassen des Lasters wurden mit einem Schock in Krankenhäuser gebracht.