Fussball Löw rechnet mit genug Spielmöglichkeiten für Wagnern Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner hat seinen am Donnerstag offiziell vollzogenen Wechsel zum FC Bayern München vorab auch mit Joachim Löw thematisiert. Der Bundestrainer hat dem 30 Jahre alten Angreifer, der ein aussichtsreicher Kandidat für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland ist, dabei nicht abgeraten. „Wir haben das diskutiert“, sagte Löw im Radiosender „B5 aktuell“.

Merken

Mail an die Redaktion Joachim Löw bei der DFB Pressekonferenz in Rimini. Foto: Guido Kirchner/Archiv

München.Wagner werde wegen der großen Konkurrenz in München gerade durch den gesetzten Torjäger Robert Lewandowski zwar nicht mehr Stammspieler sein wie in Hoffenheim, glaubt Löw. Aber Wagner werde „wahrscheinlich schon genug Möglichkeiten bekommen“ zu spielen. Der Bundestrainer hatte Wagner in dem Gespräch unter anderem „ans Herz gelegt“, sich vor dem Wechsel bei Trainer Jupp Heynckes und den Verantwortlichen des FC Bayern genau zu erkundigen, „wie sie mit ihm planen“.

Wagner selbst geht davon aus, auch beim Rekordmeister auf seine Einsatzzeiten zu kommen. „Ich bin da sehr entspannt. Ich freue mich einfach, mit den Jungs Anfang des Jahres zu trainieren. Dann werden wir sehen, was am Ende dabei herauskommt“, sagte er im FC-Bayern-TV.