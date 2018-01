Parteien

„Löwen“-Investor: Thelen würde nicht in GroKo investieren

In der Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“ investiert er in junge Start-up-Firmen - in eine GroKo aber würde Frank Thelen kein Geld stecken. Am Freitag war der Internet-Unternehmer zu Gast bei der Klausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon. Auf eine Frage, ob er in eine mögliche große Koalition investieren würde, wenn diese ein Start-up wäre, meinte der 42-Jährige trocken: „Nein.“ Er sei politisch unabhängig, und außerdem gelte für ihn aktuell: „Schulz und die SPD ist nicht mein Ding.“