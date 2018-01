Kriminalität Mann auf Party in Bogen getötet Der 48-Jährige starb in der Silvesternacht an einem Messerstich. Ein 29-Jähriger steht unter Verdacht. Er ist in Haft.

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Bogen.Auf einer Silvesterparty in Bogen (Kreis Straubing-Bogen) ist ein 48-Jähriger getötet worden. Er sei mit einem Messerstich tödlich verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Ein 29 Jahre alter Verdächtiger sei noch am Tatort festgenommen worden. Gegen ihn erging am Neujahrstag ein Haftbefehl. Es sei versucht worden, den 48-Jährigen wiederzubeleben, er sei aber noch am Ort gestorben, hieß es. Die Tat ereignete sich um kurz nach 22 Uhr am Silvesterabend auf einer privaten Party. Die Hintergründe waren an Neujahr noch unbekannt.

