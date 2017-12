Kriminalität Mann greift Ex-Frau mit Messer an Ein 26-Jähriger ging während eines Streits mit einem Küchenmesser auf seine Ex-Frau los. Die Frau wurde am Hals verletzt.

Mail an die Redaktion Ein 26-Jähriger ging mit einem Küchenmesser auf seine Ex-Frau los. Foto: David Ebener dpa/lby

München.Erst beleidigte er sie, dann griff er seine Ex-Frau mit einem Küchenmesser an: Die Münchner Mordkommission ermittelt gegen einen 26-Jährigen wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte der Mann die 28-Jährige in der Nacht auf Dienstag in deren Wohnung aufgesucht. Im Laufe eines Streits ging der Tatverdächtige mit dem Küchenmesser auf sein Opfer los. Die Frau wurde leicht im Halsbereich verletzt. Ein Besucher, der sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, alarmierte die Polizei. Beamte nahmen den 26-Jährigen noch am Tatort vorläufig fest.

