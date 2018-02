Kriminalität Mann produzierte Pornobilder von Tochter Ein Vater aus Oberbayern soll mit seiner kleinen Tochter pornografische Bilder produziert und sie sexuell missbraucht haben.

Bamberg.Ein 27-jähriger Mann aus Oberbayern soll mit seiner eigenen Tochter im Kleinkindalter pornografische Bilder produziert haben. Wegen des Verdachts auf Verbreitung von Kinderpornografie hatten Ermittler im Januar dessen Computer und Zubehör beschlagnahmt und entsprechendes Material entdeckt, wie die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am Freitag mitteilte. Der Mann aus dem Landkreis Miesbach soll zudem seine Tochter innerhalb von zwei Jahren mehrfach schwer sexuell missbraucht und davon Bilder gemacht haben. Er wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die Zentralstelle Cybercrime Bayern mit Sitz in Bamberg, die sich zentral mit Internet-Kriminalität im Freistaat befasst, führte gemeinsam mit der Kriminalpolizei Miesbach die Ermittlungen.

