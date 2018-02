Unfälle Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges.

Indersdorf.Bei einem Frontalzusammenstoß im Kreis Dachau ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei der 58-Jährige in der vorangegangenen Nacht in Markt Indersdorf ohne ersichtlichen Grund auf die Gegenspur gefahren. Dort war er mit einem entgegenkommenden Auto, in dem eine 19-Jährige und eine 16-Jährige saßen, zusammengestoßen. Der Unfallverursacher starb im Krankenhaus, die beiden jungen Frauen wurden leicht verletzt. Die Polizei schließt nicht aus, dass der 58-Jährige aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat.